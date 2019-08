× Erweitern Messerocks GmbH herCAREER@night

Am Abend des ersten Messetages findet die herCAREER@Night – Das Networking-Event mit Table Captains statt. Hier treffen Sie als Network-Teilnehmerin auf zahlreiche Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik.

Ein ganz besonderes Highlight ist das Networking-Event herCAREER@Night. So treffen die Teilnehmer/innen am Abend des ersten Messetages, am 10.10.2019, im Rahmen eines gemeinsamen Abendessens auf Vorstände, Aufsichtsräte/-innen, Unternehmer/innen, Geschäftsführer/innen, Existenzgründer/innen, Business Angels, Politiker/innen und Experten/-innen der unterschiedlichsten Branchen, die sich für eine Chancengleichheit einsetzen. An diesem Abend geht es darum, sich auszutauschen und das berufliche Netzwerk zu erweitern. Und das in lockerer Atmosphäre.

herCAREER@Night – ein Abend, der Ihnen lange in Erinnerung bleiben wird. Allerdings stehen nur begrenzte Sitzplätze zur Verfügung. Es heißt also, schnell zu sein! Teilnehmen können Sie nur nach vorheriger Anmeldung.

Bei der herCAREER@Night steht der direkte und informelle Austausch im Vordergrund. Die mitwirkenden Table Captains stehen den Teilnehmer/innen des Abends für persönliche Gespräche zur Verfügung, denn sie wollen ganz gezielt Frauen in ihrer Karriereplanung unterstützen.

Lassen Sie sich diesen Event nicht entgehen! Es wird auch in 2019 wieder ein spannender Abend.

Auf dieser Seite finden Sie die teilnehmenden Experten/-innen, die eine Tischpatenschaft übernommen haben. Nach Ihrer Anmeldung zur herCAREER@Night können Sie ca. 1 Woche vorher einen Tisch-Paten (Table Captain) über Ihren Eventbrite Account wählen. Die Zuordnung der Table Captains erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“.

Die herCAREER@Night bietet Ihnen eine unglaubliche Chance, Ihr persönliches Netzwerk um viele spannende Teilnehmerinnen zu erweitern. Nutzen Sie sie!