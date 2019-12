Hereinspaziert ins neue Jahr!

Moderiertes Konzert mit Orchester, Solisten und Ballett des Sorbischen National Ensembles unter der Leitung von Friedemann Schulz

Ein musikalisches Höhenfeuer, brillante Solostimmen und ein leichtfüßiges Ballett – was bedarf es mehr, um stimmungsvoll das neue Jahr zu begrüßen?

Mit bekannten Melodien aus beliebten Operetten sowie temperamentvollen Tänzen in rauschenden Kleidern bringen wir Sie in Champagnerstimmung. Es erwartet sie ein unterhaltsames Neujahrskonzert mit dem Orchester des Sorbischen National-Ensembles unter der Leitung von Friedemann Schulz. Familie Strauß und ihre Zeitgenossen sind ebenso vertreten wie einige Kostproben sorbischer Komponisten. Auch das eine oder andere eher selten gespielte Werk findet seinen Platz. Mit interessanten Geschichten und pikanten Anekdoten führt in charmanter Weise die Moderatorin Kristina Nerád durch das Programm. Augenzwinkernd und von leichter Muse geküsst erklingt eine Reihe musikalischer Leckerbissen und sorgt für beste Laune und bebendes Parkett. Prosit Neujahr!