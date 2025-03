Hereinspaziert! "So ein Zirkus" - Zirkusworkshop mit Clown Paul vom Kindertheater "Rote Nase"

Bühne frei für die Artisten, Akrobaten und Clowns beim Kindertheater "Rote Nase". Clown Paul ist unterwegs und spielt mit den Kindern Zirkus. Die Kinder lernen die Späße der Clowns, atemberaubende Kunststücke, Jonglieren und vieles mehr, was die Atmosphäre im Zirkus ausmacht. Mit möglichst wenigen Requisiten und dem Spaß am phantasievollen Körpereinsatz werden einzelne Szenen und Darbietungen entwickelt. Diese werden um 15:30 Uhr in einer kleinen Vorstellung aufgeführt. Das Angebot richtet sich an Grundschulkinder. Wichtige Voraussetzungen sind bequeme Kleidung sowie ein Vesper und ein Getränk. Die Kinder sollen ein Verkleidungsstück (Jacke, Hose oder Hut) und - falls vorhanden - auch Jongliersachen wie Bälle, Tücher, Einräder oder eigene Zaubersachen mitbringen.