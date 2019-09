Hereinspaziert! Willkommen im Literaturcafé!

Das Literaturcafé widmet sich an drei Terminen der prägenden Bedeutung der Jugendzeit: Märchen "Der Wunschring" (R. von Volkmann-Leander), "April" (A. Klüssendorf) und "Eine treue Frau" (J. Gardam).

"Mit einer Kindheit voll Liebe kann man ein halbes Leben hindurch für die kalte Welt haushalten." (Jean Paul)

Das Literaturcafé widmet sich an drei Terminen der prägenden Bedeutung der Jugendzeit. Zum Auftakt lehrt uns das Märchen "Der Wunschring" von Richard von Volkmann-Leander, der Schmied unseres Glücks zu sein (24.10.2019). Anschließend durchleben wir in Angelika Klüssendorfs Roman "April" das kämpferische Erwachsenwerden einer jungen Frau (14.11.2019). Die Grande Dame der englischen Literatur, Jane Gardam, wirft schließlich in ihrem Werk "Eine treue Frau" einen bissig-ironischen Blick auf die Gesellschaft des britischen Empire und entführt uns in das aufregende Innenleben der romantisch-tragischen Heldin (12.12.2019).