Herkuleskeule Dresden: Tunnel in Sicht

Die renommierte Dresdener Herkuleskeule spielt seit 1961 provokantes politisches Kabarett in einem Wechselbad aus komödiantischer Heiterkeit, Nachdenklichkeit und Satire.

Ist es Kabarett? Ist es Theater? Ein Kabarettstück nennt Wolfgang Schaller sein neues Programm: Auf einem verlassenen Bahnsteig warten die arbeitslose Schweinsohrverkäuferin Dörte, die Superstar werden will, der Doktor in spe Walentin Karl, der immer Bescheid weiß, und der Sachse Fridolin Kasper, dessen Firma Särge & Co es immer gut geht, wenn es anderen schlecht geht. Inmitten aller Krisen heißt ihr Motto: Lachen, wenn‘s zum Heulen ist.

Wolfgang Schallers schwarzbissige Texte spiegeln eine absurde Realität zwischen lauter Heiterkeit und leiser Nachdenklichkeit. Die DNN schrieb nach der Premiere: „Lachen macht wach, und geschliffener Wortwitz aktiviert das Gehirn. Wer Lachen zulässt, dem bleibt es zuweilen im Halse stecken. Das … Trio serviert flott zeitkritische Schenkelklopfer und dreht gleich darauf mit bitterem Spott an den großen Rädern unserer Zivilisation…“.