Herkunft

Nach dem Roman von Saša Stanišic

Johanna Wehner Inszenierung

Benjamin Schönecker Bühne

Ellen Hofmann Kostüme

Vera Mohrs & Kostia Rapoport Musik

Robby Schumann Licht

Nationaltheater Mannheim

»›Herkunft‹ ist ein Buch über den ersten Zufall unserer Biografie: irgendwo geboren werden. Und was danach kommt.« Saša Stanišic´ beschreibt in seinem fiktionalen Selbstporträt, für das er 2019 mit dem Deutschen Buchpreis ausgezeichnet wurde, seine »Heimaten«: die Kindheit der späten 1980er Jahre in Bosnien und die Jugend in Heidelberg. Er erzählt poetisch und mit Humor, wie sich der Protagonist mit einer fremden Sprache konfrontiert sieht. Dabei thematisiert er immer wieder das Scheitern der eigenen Beschreibung: Herkunft wird nur greifbar als Fragment und sie wird immer erzählt – neu, vielleicht treffender, auf jeden Fall anders. Gegen jegliche Eindeutigkeit verwebt Stanišic dabei kunstvoll konkrete biografische Details mit großen mythischen Bildern.

Regisseurin Johanna Wehner inszenierte u. a. am Staatstheater Kassel, Schauspiel Frankfurt, bei den Ruhrfestspielen Recklinghausen und am Berliner Ensemble. Für ihre Inszenierung »Die Orestie« wurde sie 2017 mit dem Theaterpreis »Der Faust« ausgezeichnet. Charakteristisch für ihre Arbeiten sind die aufwendig komponierten, musikalisch verdichteten Textfassungen sowie die Erschaffung atmosphärisch-düsterer und eigenwillig skurriler Weltentwürfe. In »Herkunft« hat sie mit ihrer rhythmisch-musikalischen Theaterfassung des Romans eine Erzählstruktur erarbeitet, die das spontane Spiel, die Wahlmöglichkeit integriert.