HERMA Führung

Filderstadt kennenlernen - Führungen durch Filderstadt: HERMA gehört auf dem Markt für selbstklebende Produkte mit rund 1.000 Mitarbeitern zu den führenden Herstellern Europas.

Das Unternehmen mit Stammsitz in Filderstadt gliedert sich in die drei Geschäftsbereiche Haftmaterial, Etiketten und Etikettiermaschinen. Dauerhafter Markterfolg erfordert das Beknntnis zu unternehmerischem Handeln in Balance mit einem fairen Umgang mit Mitarbeitern und Geschäftspartnern, nachhaltigem Wirtschaften und sozialer Verantwortung.

Die Teilnahme ist kostenlos. Um eine Anmeldung per E-Mail: sylvia.wirth@herma.de wird gebeten.

Treffpunkt der Führung ist am Eingang Pforte HERMA.