Herman Van Veen: Achtzig

Der niederländische Sänger und Liedertexter ist in 2025 mit dem Programm „Achtzig“ wieder live auf der Bühne!

Herman van Veen wuchs in Utrecht auf und besuchte auch dort das Konservatorium. 1965 debütierte er am Theater mit seinem Soloprogramm »Harlekijn«. Seitdem reist er mit seinen Vorstellungen rund um die Welt. Von seiner Hand erschienen bis heute einhundertachtzig CDs, mehr als achtzig Bücher, und um die fünfhundert Gemälde.