Hermann & Dorothea

2019 wurde der Theater- und Opernregisseur Alfred Kirchner mit dem Heinrich-Schickhardt-Preis ausgezeichnet. Drei Jahre zuvor ging dieser höchste Kulturpreis der Stadt Göppingen an den Burgschauspieler Martin Schwab. Beide, Kirchner und Schwab, sind in der Hohenstaufenstadt aufgewachsen und haben in der Stadthalle ihre ersten Bühnenerfahrungen gesammelt. Nun kehren sie mit einer Produktion des Wiener Burgtheaters zurück, mit Goethes „Hermann und Dorothea“, einem wortgewaltigen Epos im klassischen Versmaß des Hexameters.

Vor dem Hintergrund der Französischen Revolution und der Flüchtlingsströme der Revolutionskriege erzählt Goethe darin von der Liebe eines jungen Wirtssohns zu einer Geflüchteten. Ein Stoff von zuweilen bestürzender Aktualität, auch mehr als 200 Jahre nach seiner Entstehung.

In der von Kirchner 2016 inszenierten Lesung sind die beiden Burgstars Maria Happel und Martin Schwab mit Goethes Text allein auf der Bühne. Sie schlüpfen in die verschiedenen Rollen und lassen mit Goethes bildmächtiger, musikalischer Sprache ein Theater des Augenblicks entstehen.

Burgtheater Wien

Mit Maria Happel und Martin Schwab

Regie Alfred Kirchner

Beginn 19 Uhr Einlass 18 Uhr