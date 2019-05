Ausgehend von den unterschiedlichen Prägungen und Persönlichkeiten der beiden Literaten widmet sich die Ausstellung deren Leben und Wirken sowie der über Jahrzehnte hinweg andauernden Verbindung miteinander.

Dabei werden das literarische Schaffen und die vielfältigen Bezüge darin selbstverständlich eine zentrale Rolle einnehmen, wobei insbesondere Manns „Doktor Faustus“ und Hesses „Glasperlenspiel“ eine besondere Bedeutung zukommt. Aber auch Aspekte wie die Haltung während der politischen Wirren zweier Weltkriege will die Ausstellung darstellen.

Das Verhältnis zwischen Hermann Hesse und Thomas Mann wurde bereits mehrfach in Publikationen und einigen Sonderausstellungen beleuchtet. Nun widmet sich aber erstmals eine großangelegte Ausstellung über mehrere Räume dieser ganz besonderen „Männerfreundschaft“. Die Schau soll dabei auch die Aktualität der beiden Autoren herausstellen, die sich beispielsweise in politischen Fragen widerspiegelt und nicht zuletzt in der bis heute vielfach von Literaturkritikern und Lesern diskutierten Frage: „Hesse oder Mann?“.