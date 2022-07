Hermann Hesses „Unterm Rad“ neu betrachtet: Zwischen heimatlicher Enge und literarischem Aufbruch.

Das Stadtarchiv Reutlingen verfügt mit dem originalen Manuskript der 1906 erschienenen Erzählung „Unterm Rad“ von Hermann Hesse (1877–1962) über einen literaturgeschichtlichen Schatz besonderer Güte. Die Handschrift zählt zum schriftlichen Nachlass von Ludwig Finckh (1876–1964). Der aus Reutlingen stammende Dichter hatte sich als Student mit Hesse in Tübingen angefreundet. Trotz Hesses Wegzug in die Schweiz 1912 und einer tiefgreifenden politischen Entfremdung blieb Finckh von Hesse ein Leben lang fasziniert. Im hohen Alter vertraute er 1959 das Manuskript, das er zu Beginn seiner gemeinsamen Gaienhofener Jahre mit Hesse erhalten hatte, der Stadt Reutlingen an.

Die Digitalisierung und digitale Langzeitarchivierung der Handschrift gibt zusammen mit dem anstehenden 60. Todestag des Nobelpreisträgers den Anlass, mit einer Tagung auf dieses vielen aus dem Schulunterricht vertraute und auch für die Landesgeschichte wichtige Werk wieder aufmerksam zu machen. Das Deutsche Seminar der Universität Tübingen unterstützt das Unternehmen dankenswerterweise, das durch eine großherzige Zuwendung der Karl-Danzer-Stiftung ermöglicht wurde.

Die Tagung wird in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Seminar der Universität Tübingen vorbereitet. Besonders erfreulich ist, dass weitere Kultureinrichtungen wie Stadtbibliothek, das Theater die Tonne und das Programmkino Kamino mit Einzelveranstaltungen die Tagung an diesem Wochenende ganz wesentlich bereichern.