„Wer mich ganz kennenlernen will, muss meinen Garten kennen, denn mein Garten ist mein Herz.“

Der Schöpfer des größten deutschen Landschaftsparks, Fürst Hermann von Pückler-Muskau (1785 – 1871) reiste 1826 nach England, in der Hoffnung durch eine reiche Heirat seine zerrütteten Finanzen wieder in Ordnung zu bringen und seinen Lebenstraum zu vollenden. Auch wenn es mit der lukrativen Ehe nicht geklappt hat, hat sich Pücklers England-Aufenthalt gelohnt: die geistvollen und witzigen Briefe an seine (geschiedene) Frau Lucie wurden ein Bestseller.

Folgen Sie uns auf den Spuren des Gartengestalters, Schriftstellers und Glücksritters nach England und in die Parkanlagen Bad Muskau und Branitz.

Referent*in: Marianne Fix, Bibliothekarin und

Ulrich Frey, Bürgermeister a.D.

Treffpunkt: Elementa-Werkstatt