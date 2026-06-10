Ein Jahr, 365 Badetage und was ich dabei über Schwimmen, Leben und tolle Hechte lernte Schuld hat nur die geschundene Schulter.

Nach Badeausflügen im heimischen Ammersee gibt die nämlich endlich mal kurz Ruhe. Und so beschließt Wigald Boning, sein Schwimmpensum im Freien ein wenig auszubauen: auf 1 x Schwimmen pro Tag, zu jeder Jahreszeit, bei jedem Wetter und in jedem auch nur ansatzweise badetauglichen Gewässer.

»Herr Boning geht baden« berichtet von einer herrlich verrückten Badereise durch Regenrückhaltebecken, Bergseen, Flüsse und Ozeane, Themse und thailändische Transportkanäle - und ist ein köstlich amüsanter Erfahrungsbericht für alle Boning- und Schwimm-Fans, eine stürmische Liebeserklärung ans Schwimmen. Wigald Andreas Boning ist ein deutscher Komiker, Synchronsprecher, Musiker, Autor, Komponist und Fernsehmoderator. Sowohl mit u.a. Olli Dittrich bei „RTL Samstag Nacht“ als auch mit Bernhard Hoecker bei „Bitte nicht nachmachen!“ erreichte er ein Millionenpublikum.