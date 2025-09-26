Theaterspielclub der Musik-u. Jugendkunstschule.

Scipio, der Herr der Diebe, ist der geheimnisvolle Anführer einer Kinderbande in Venedig, die er mit dem Verkauf der Beute aus seinen Raubzügen über Wasser hält. Niemand kennt seine wahre Identität oder Herkunft. Auch nicht Prosper und Bo, zwei verwaiste Ausreißer, die vor ihrer Tante und dem Detektiv Victor fliehen.

Auf ihrer Flucht schließen sie sich der Kinderbande an und verstecken sich mit ihnen in einem verlassenen Kino. Als Scipio einen geheimnisvollen Auftrag erhält und von einem magischen Karussell erfährt, beginnt ein gefährliches Abenteuer, in dem auch die Freundschaft auf eine harte Probe gestellt wird.

Für Kinder ab 8 Jahren.