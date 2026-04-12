Die Lagunenstadt Venedig wird zum magischen Schauplatz dieser Geschichte: Nach dem Tod ihrer Mutter fliehen die beiden Brüder Bo und Prosper vor ihrer gemeinen Tante Esther nach Italien. Esther möchte nämlich den jüngeren Bo adoptieren, Prosper dagegen in ein Heim stecken. In der Lieblingsstadt ihrer Mutter suchen sie Schutz und finden ihn in einem verlassenen Kino, bei einer Bande von Straßenkindern. Ihr Anführer ist der geheimnisvolle Scipio, ein Junge mit Maske. Er ist der „Herr der Diebe“. Mit waghalsigen Coups und Überfällen auf die Reichen der Stadt versorgt er seine Bande mit Geld und Essen. Doch hinter Scipios Maske und den bunten Karnevalsmasken Venedigs verbirgt sich mehr: magische Legenden und dunkle Geheimnisse. Detektiv Victor, der Bo und Prosper ausfindig machen soll, bleibt den Jungs dabei dicht auf den Fersen in einer Stadt zwischen Land und Wasser, zwischen rauer Wirklichkeit und Märchen. Hier ist die Kinder-Gang auf sich gestellt, teilt Beute und Verantwortung. Sie wollen selbst entscheiden, wer sie sind. „Wovon haben Erwachsene geträumt, als sie noch Kinder waren? Weißt du es? Ich glaube, sie träumten davon, endlich erwachsen zu sein.“

Die weltberühmte Kinder- und Jugendbuchautorin Cornelia Funke hat selbst einmal gesagt, dass sie es als Kind kaum erwarten konnte, erwachsen zu werden. Aus dieser Perspektive entsteht eine Geschichte über zwei Sehnsüchte: den Wunsch, Kind zu bleiben – frei und unangepasst –, und den Wunsch, endlich groß zu sein – selbstbestimmt und unabhängig. Herr der Diebe erzählt dabei eine aufregende Abenteuer- und Detektivgeschichte: von Masken und Identitäten, von Freundschaft als Wahlfamilie, von der Zerbrechlichkeit der Kindheit und von ihrer Kraft.