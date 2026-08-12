Schwäbischer Ohsenn en bekannde Duette

Beide lieben den schwäbischen Dialekt, und beide singen. Die eine „richtig“ und schön (also richtig schön), der andere halt auch (irgendwie). Gefunden haben sich Britta Schmid und Diebo Diebold bereits 2019 bei einem gemeinsamen Konzert in Aalen.

Brittas 42nd Floor Bigband hatte Diebos schwäbisches Orkeschderle Herr Diebold ond Kollega als „Special Guests“ dabei, und völlig ungeprobt ergab es sich aus lauter Jux und Übermut, dass Britta Schmid bei der Zugabe die Schwabenmugger mit Harmoniegesang unterstützte.

Aus (coro)naheliegenden Gründen dauerte es dann gute zwei Jahre, bis aus der Jam-Session „Herr Diebold ond Frau Schmid“ wurde. Denn genau darauf hat die Welt gewartet: bekannte Duette aus Pop, Rock und Country im allerbesten Schwäbisch.

Herr Diebold steht fürs gereimte Spaßprogramm, Frau Schmid dafür, dass alles auch glasklar und perfekt zweistimmig intoniert wird. Das Programm der beiden Rampensäue mit jahrelanger Bühnenerfahrung bietet bekannte Duette im allerbesten Broide-Nudla-Schwäbisch mit Hirn und Herz.

Dass beide den besonders engen Kontakt zu ihren ZuhörerInnen lieben, quasi „hautnah“ dran am Publikum, kann man am besten bei privaten Wohnzimmerkonzerten mit guten Freunden und der nur selten buckligen Verwandtschaft erleben. Aber auch auf kommerziellen Bühnen (jaja, bei der sogenannten „Kleinkunst“) räumen Herr Diebold ond Frau Schmid regelmäßig ab.

Wer sehen und hören will, wie Simon & Garfunkel, Suzy Quatro & Chris Norman oder Dean Martin & Nancy Sinatra auf Schwäbisch klingt, hat jetzt häufiger die Gelegenheit dazu.

Wann und wo das Duo zu hören ist findet ihr auf der allgemeinen Terminübersicht auf dieser Website. Und unter „Booking“ steht sogar, wie man mit dem sympathischen Duo zwecks Terminabsprachen bei euch zuhause oder im Flecka in Kontakt treten kann.