Herr Eichhorn und der erste Schnee

× Erweitern Nicolas Becker Frei nach dem Kinderbuch von Sebastian Meschenmoser

Herr Eichhorn setzt alles daran, nicht in den Winterschlaf zu fallen. Denn er möchte einmal miterleben, wie wunderschön magisch ein weißer Winter sein kann. Aber der lässt sich Zeit… Schafft es Herr Eichhorn den Schnee doch noch zu sehen? Tatsächlich werden weiße Winter heute immer unwahrscheinlicher und viele kleinere Kinder hierzulande haben noch keinen erlebt. In den vergangenen 30 Jahren sank die Zahl der Tage mit Schneedecke deutlich – teils auf nur noch etwa 20 Tage. Sehnen wir zukünftig vergeblich den ersten Schnee herbei, oder liegt der eigentliche Zauber nicht vielleicht auch im gemeinsamen Warten darauf?

»…Ein liebevoll poetisches Theatererlebnis, das Kinder und Erwachsene zu verzaubern vermag und nebenbei zeigt, wie wichtig es ist, achtsam mit unserer Welt umzugehen« - Backnanger Kreiszeitung