Herr Eichhorn und der erste Schnee

Bandhaus Theater Petrus-Jacobi-Weg 7, 71522 Backnang

Herr Eichhorn möchte unbedingt die erste Schneeflocke des Winters miterleben. Deshalb setzt er alles daran, nicht einzuschlafen. 

Denn er möchte einmal miterleben, wie wunderschön magisch es ist, wenn der erste Schnee

fällt. Aber der Winter lässt sich Zeit... Schafft es Herr Eichhorn den Schnee doch noch zu sehen?

Tatsächlich werden weiße Winter heute immer unwahrscheinlicher und viele kleinere Kinder hierzulande haben noch keinen weißen Winter erlebt. In den vergangenen 30 Jahren sank die Zahl der Tage mit Schneedecke

deutlich - teils auf nur noch etwa 20 Tage. Wird zukünftig vergeblich der erste Schnee herbeigesehnt, oder liegt der eigentliche Zauber nicht vielleicht auch im gemeinsamen Warten darauf?

Info

Kinder & Familie, Vorträge & Lesungen
