Herr Eichhorn und die Ferne

Herr Eichhorn träumt von der Ferne. Dort hat man bestimmt seine Ruhe – ganz anders als im trubeligen Wald! Gerade als er sich auf den Weg machen will, fällt ihm ein, dass man in der Ferne sicherlich einen guten Freund gebrauchen könnte. Zum Beispiel den Igel. Oder einen starken Beschützer wie den Bären. Oder jemanden, der gute Geschichten erzählen kann – wie der Ziegenbock. Und vielleicht wären auch ein paar Vögel, Bäume und Felsen ganz schön – so wie in seinem Wald zu Hause?

Die »Eichhorn«-Reihe von Meinhardt & Krauss geht in die dritte Runde. Nach dem beschwingten Warten auf den ersten Schnee und dem aufregenden Besuch vom blauen Planeten zeigt das Team erneut, wie sehr ihm die tierischen Freunde ans Herz gewachsen sind.