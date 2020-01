Herr Glück und Frau Unglück

Eines Tages bekommt Frau Unglück einen ungewöhnlichen Nachbarn, Herrn Glück. Am Morgen begrüßt er die Sonne, am Abend den Mond und die Sterne. Er richtet sich fröhlich in Haus und Garten ein, unermüdlich streut er Samen aus. Und schon bald wachsen die wunderlichsten Pflanzen über den Gartenzaun. Das alles aber gefällt Frau Unglück gar nicht. Sie beschließt: "HerrGlück muss weg!". Ob ihr das gelingen wird?

Eine Geschichte für kleine und große Leute über das Glück unddarüber, wo es zu Hause ist.

Ab 5 Jahre; bitte anmelden unter 07121 965985