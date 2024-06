Herr Hämmerle & Füenf

Herr Hämmerle lädt zur großen Sing-Sause ins Naturtheater Grötzingen ein! Aus gutem Grund schnappt sich der Querkopf aus Bempflingen füenf : Justice, Pelvis, Memphis, Little Joe und Dottore Basso. Denn die wohl bekannteste A-Capella-Formation des Südens befindet sich auf der Zielgeraden für den Endspott der Besinglichkeiten. „ENDLICH!“ heißt ihre Tour mit dem Besten aus 25 Jahren. Und weil sich in dieser Ära ihre Wege das ein und andere Mal gekreuzt hatten, gibt es zum Sommer in Aichtal-Grötzingen eine gemeinsame Sing-Sause von Herrn Hämmerle und füenf!

Vor 24 Jahren kam Herr Hämmerle zu Bernd Kohlhepp, mit Hut und erbsgrünem Kittel. Mittlerweile im quietschgrünen Anzug, hat Hämmerle im Südwesten Kultstatus und sein geistiger Vater bekommt den Publikumsliebling nicht mehr los... Auftritte mit ihm gehen weit über die Heimat hinaus. Doch der Schwabe von Welt kennt sich mit Grenzüberschreitung aus: „Des isch koi Deng, denn was isch eine Grenze? Ebbes, des uns von den anderen trennt, aber was wir auch miteinander teilen“. Auf der Kabarettbühne rühmt sich Herr Hämmerle als schwäbischer Schwadroneur, bodenständiger Bruddler, geistesgegenwärtiger Philosoph und ist nie um eine Antwort verlegen, wenn es um die großen Probleme der Menschheit geht oder auch um private Angelegenheiten seiner Zuschauer. Hämmerle erklärt nicht. Er findet Erklärungen. Seine Lösungsstrategien sind legendär, seine Geistesblitze gefürchtet.

Und er singt halt gern... am liebsten unter der Dusche, aber da kommt ja niemand. Also stand er viele Jahre mit der SWR Big Band und Jazzsängerin Fola Dada auf der großen Bühne, produzierte mit amerikanischen Musikern eine schwäbische Rock’n’Roll CD in Nashville und wird auch immer wieder von der Veit Hübner Band „Berta Epple“ live begleitet.

Hämmerle + füenf – das verspricht musikomisches Kabarett und ein Freudenfeuer quer Beat durch die Genres und Sparten. Wortgewaltig, schlagfertig, spontan und: EXKLUSIV im Naturtheater in Aichtal-Grötzingen!