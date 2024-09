Familientag mit dem EJW/CVJM Württemberg

Gemeinsam singen, spielen und Gott begegnen mit der ganzen Familie: CVJM und Ev. Kirchengemeinde laden herzlich ein, einen Tag für Familien mit Kindern zu feiern. Das Angebot ist kostenlos und richtet sich an Familien mit Kindern zwischen 3 und 12 Jahren. Wir starten mit einem Gottesdienst, den wir zusammen mit über 25 Orten in Württemberg per Livestream feiern. Mit dabei ist der Musiker Mike Müllerbauer mit seinen Kinderliedern zum singen, klatschen und tanzen. An verschiedenen Stationen erleben und vertiefen wir spielerisch das Gehörte. Zum Mittagessen gibts auch was. Für Spiel und Spaß für Kinder sorgt unser Jugendreferent Sven Becker mit seinem Team.