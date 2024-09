Mein Herz und deine Stimme

Die musikalische Welt feiert 2024 das 200. Geburtsjahr Anton Bruckners. Aus seinem umfangreichen geistlichen Chorwerk singt das Ensemble Claudio Monteverdi Marbach ausdrucksstarke Motetten voll klanglicher Kühnheiten. Zum Gedenken an den 100. Todestag Gabriel Faures präsentiert das Ensemble sein ‘Requiem’ in der Orgelfassung. Kein anderes Requiem ist so sehr von einer versöhnlichen und tröstlichen Behandlung des Themas ‘Tod’ geprägt. Nach Faures eigener Aussage ist es “von menschlichem Vertrauen in die Ewigkeit beherrscht”, einer Aussage, die ebenso auf Bruckners Schaffen zutrifft.

Leitung: Norbert Haas und Thomas Dilger.

Der Eintritt ist frei. Über Spenden freut sich das Ensemble Claudio Monteverdi sehr.

Das Ensemble Claudio Monteverdi Marbach wurde 1990 in Marbach am Neckar von Thomas Dilger und Norbert Haas als Projektchor gegründet. Ambitionierte Sängerinnen und Sänger aus ganz Deutschland treffen sich seither ein bis zwei Mal im Jahr, um ein Konzertprogramm zu erarbeiten und ihr Repertoire zu erweitern. Das Ergebnis der intensiven Probenwoche in Südtirol in der Pension Unterhauser wird in einem Abschlusskonzert und dann im Herbst in mehreren Städten von Baden-Württemberg präsentiert. Stimmbildnerisch wird der Chor von der Sängerin Cornelia Karle aus Stuttgart betreut.

Das Ensemble ist unabhängig von Institutionen und Sponsoren und wird vom Idealismus und Engagement seiner Mitglieder getragen. Es ist auch weiterhin offen für interessierte neue Sängerinnen und Sänger.