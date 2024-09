Doris Reichenauer - "I moin's doch bloß gut!"

Achtung! - Das Programm wurde geändert.

Alle bereits gekauften Tickets für „Dui do on de Sell“ behalten für das Solo-Programm von Doris Reichenauer ihre Gültigkeit.

Sollten Sie eine Rückerstattung der bereits gekauften Tickets wünschen, dann ist dies bei der Vorverkaufsstelle Ihres Erwerbs möglich.

Die Comedy-Bühnen erstrahlen in neuem Glanz, denn Doris Reichenauer, vielen bekannt durch das Kabarett-Duo „Dui do on de Sell“, tritt nun solo auf.

Wenn Doris Reichenauer die Bühne betritt und mit ihrem einzigartigen Humor und ihrer schier endlosen Energie alle Gäste in ihren Bann zieht, wird der Abend zu einem unvergesslichen Erlebnis voller Lachen und ausgelassener Stimmung. Ihre Beobachtungsgabe und ihr Gespür für die Komik des Alltags machen Doris Reichenauer zu einer Meisterin der Unterhaltung.

Sie nimmt den Alltag aufs Korn und lässt dabei kein Auge trocken. Der Abend verspricht nicht nur eine herausragende Show zu werden, sondern auch die Gelegenheit, den Stress des Alltags für ein paar Stunden hinter sich zu lassen. Doris Reichenauer lädt das Publikum ein, gemeinsam zu lachen und den Abend in entspannter Atmosphäre zu genießen.

Fans von Doris Reichenauer wissen: Ihr Humor ist so scharf wie ihr Verstand und so frech wie ihre Pointen. „Jetzt hat´s gschnacklt…“

Infos: www.livemacher.de oder www.duidoondesell.de.