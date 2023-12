Nach „Ledig in Schwaben“ jetzt „Ledig für ewig“: Himmlisch, dynamisches Kabarett in Schwäbisch. Dietlinde Ellsässer will die Gegen­wart feiern. Frech und apart nimmt sie uns mit auf die Reise einer leiden­schaftlichen Frau mit „ohne Äbber“.

Warum braucht jeder Topf einen Deckel? Vielleicht bin ich ja ein Wok! Sinniert Dietlinde Ellsässer auf ihre ganz eigene Art und Weise. Mit humoristischem Tiefgang nimmt sie uns mit auf die Reise einer „Ledigen“, die als „Königin der Nacht“ auch mal quer im Doppelbett erwacht.