Am Sonntag, 8. Juli, um 11 Uhr spielt die Herrenberg Bigband unter der bewährten Leitung von Volker Mall zum fünften Mal im Rahmen der Sommerfarben auf dem Marktplatz. Das Programm reicht von Swing, Latin und Rockjazz, dabei viele Hits aus dem Repertoire und Neueinstudierungen, bis zu Kompositionen von Count Basie, Miles Davis, Dizzie Gillespie, Neal Hefti, Henry Mancini und Charlie Parker. Als musikalischen Gast hat die Herrenberg Bigband die Sängerin Veronica Dressler-Rüdenauer eingeladen. 1978 als Andreae-Bigband gegründet und mit bisher insgesamt über 160 Auftritten ist die Herrenberg Bigband die am längsten bestehende Bigband in der Region. Zu hören war sie bereits bei unzähligen Festen und Konzerten. Das Konzert der Herrenberg Bigband am 8. Juli 2018 findet bei kostenfreiem Eintritt und unabhängig von der Wetterlage ab 11 Uhr auf dem Marktplatz statt.