Herrenberg und die untergegangene Hopfenlandschaft des Oberen Gäus -Der "Schwäbische Bierkulturradweg"

Vor 200 Jahren wurde in Herrenberg der erste Hopfen angebaut und mehrere Zentner Hopfen geerntet. Damit wurde ein Boom des grünen Goldes in der Region Herrenberg - Weil der Stadt - Rottenburg ausgelöst, der seinen Höhepunkt zu Beginn des 20 Jahrhunderts hatte. Auf die Spuren dieser untergegangenen Hopfenkulturlandschaft in Herrenberg und im Gäu begibt sich der Vortrag: eine „erfahrbare“ Reise über die Geschichte und Geschichten von Hopfengärten, ehemalige und heutigen Bierbrauereien, Schluchten-stecker, Bierkellern, Hopfenscheunen und Slow-Brewing entlang der Dörfer im Gäu. Auch die neu recherchierte Herrenberger Bier- und Hopfenkulturgeschichte wird präsentiert. Um Anmeldung wird gebeten!