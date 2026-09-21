Herrenberger Musiknacht – Das Kneipenfestival

Die Herrenberger Musiknacht ist zurück!!

Am Samstag, den 17. Oktober 2026, wird die Herrenberger Innenstadt endlich wieder zur Bühne für eine Nacht voller Live-Musik, Stimmung und abwechslungsreicher Sounds. Der Vorverkauf startet im September und wie schon in der Vergangenheit gilt dann: Einmal Eintrittsbändchen kaufen, überall dabei sein.

Die Stadt wird sich an diesem Abend in einen musikalischen Hotspot verwandeln.

Unterschiedliche Locations, verschiedenste Genres und Bands – die Musiknacht steht für Vielfalt und echtes Live-Feeling. Die Besucher können ganz entspannt von Konzert zu Konzert ziehen und immer wieder neue musikalische Highlights entdecken. Aktuelle Charts bis zu den größten Hits der letzten Jahrzehnte werden die Nacht zu einer Reise durch unterschiedlichste Stilrichtungen machen.

Tauchen sie in eine Partynacht voller Musik und netter Begegnungen ein.