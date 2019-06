Herrenberger Straßengalerie

Ein Sommertag für die Kultur: Am 6. Juli, dem ersten Samstag des Monats, findet in den Straßen der Herrenberger Altstadt bereits zum 38. Mal die traditionelle Straßengalerie statt. Die Innenstadt wird in Kunst gehüllt: Rund 90 Aussteller zeigen die breite Vielfalt zeitgenössischer Malerei, Bildhauerei, Objektkunst, Keramik und Schmuck. Die Künstler präsentieren zwischen 10:00 und 18:00 Uhr die abwechslungsreichen Möglichkeiten künstlerischen Ausdrucks.

Am Nachmittag findet traditionell die Verleihung des Kunstpreises der Stadt Herrenberg statt. Kataloge sind vorab im Rathaus, in der Stadtbibliothek, der VHS und im Handel erhältlich.