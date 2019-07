Herrengedeck sind nicht nur ein Podcast, sondern der witzigste Podcast Europas und auch noch einer der erfolgreichsten im deutschsprachigen Raum. So vielseitig wie sie selbst sind auch ihre Fans. Zuletzt bewies dies ein Anruf des Bürgermeisters aus Lauras Heimatstadt Parchim, der sich dieses Live-Spektakel ebenfalls nicht entgehen lassen will. Getreu dem Motto: „Leute, der Bürgermeister ist in der Stadt!“

Wer für Stuttgart und Hamburg keine Tickets mehr ergattern konnte, oder gerne einfach doppelt lacht, sollte nicht zögern.

Tickets sind ab sofort exklusiv unter eventim.de erhältlich sowie ab dem 25.05. 10:00 Uhr an allen weiteren bekannten Vorverkaufsstellen