„Jazzed Friends“ bilden im Burggraben den Abschluss des diesjährigen Mosbacher Sommers.

Klangkräftig unterstützt werden die allesamt aus der Region stammenden Solisten Nicole Metzger, Ingolf Burkhardt, Ludwig Nuss und Steffen Weber von der Ralph Schweizer Big Band unter der Leitung von Ralph Schweizer, der Uni Big Band Siegen unter deren Leiter Martin Reuthner und dem Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg (LaJazzo BW) unter der künstlerischen Leitung von Klaus Graf. Die Aktiven prophezeien einen stimmungsvollen Ausklang der diesjährigen Open Air Veranstaltungsreihe. Die Gäste genießen einen internationalen musikalischen Querschnitt von Swing über Funk bis zu heißen Salsa-Rhythmen und bekommen mit den drei Big Bands einen Abriss der gesamten Big Band Geschichte zu hören.

Das Event wird durch die regionale Ralph Schweizer Big Band eröffnet. Die Band ist immer ein Garant für tolle, mitreißende Musik, denn die Formation hat sich der Swingmusik der 30er und 40er Jahre verschrieben. Vokalisch unterstützt werden Schweizer und seine Band durch eine der größten Sängerinnen des deutschen Jazz, Nicole Metzger.

Die Big Band der Uni Siegen wird geleitet von dem aus Unterschefflenz stammenden Jazzmusiker und Pädagogen Martin Reuthner. Seine Engagements reichten von den Rundfunk-Big Bands des HR, NDR und WDR über Musicals bis zu Solotrompeter- Einsätzen bei Jazzproduktionen diverser Sinfonieorchester.

Der Unterschefflenzer Ingolf Burkhardt ist festes und unverzichtbares Mitglied der NDR Big Band. Als einer der Hauptsolisten setzt er dort immer wieder musikalische Glanzlichter. Er tourte auch über Europas Grenzen hinaus bis nach Afrika.

Ludwig Nuss aus Duttenberg ist seit vielen Jahren als Soloposaunist bei der WDR Big Band tätig. Er arbeitete zunächst als freischaffender Musiker in der Kölner Studioszene und machte zahlreiche Aufnahmen für Rundfunk, Fernsehen und Tonträger. Nebenbei ist Nuss in vielen Bereichen der deutschen und europäischen Jazzszene aktiv.

Der Diedesheimer Steffen Weber spielt Tenorsaxophon in der Big Band des HR in Frankfurt. Weber studierte Jazz- und Popularmusik an der Staatlichen Musikhochschule Mannheim. Mittlerweile ist er dort und an der Musikhochschule in Mainz Saxophondozent.

Das Landesjugendjazzorchester Baden-Württemberg (LaJazzo BW) unter der Leitung von Klaus Graf bringt herausragende junge Jazzmusikerinnen und -musiker früh miteinander in Kontakt und fördert nachhaltig ihre musikalische Entwicklung. Zahlreiche Konzerte im Lande verfestigen das Niveau und machen das LaJazzo BW zu einem wichtigen Botschafter des Musiklandes Baden-Württemberg. Das Repertoire des Orchesters ist Big Band Jazz auf höchstem Niveau. Zeitgenössische europäische Musik ist in dem breit gefächerten Programm ebenso zu finden wie die klassische amerikanische Musik von Count Basie, Duke Ellington oder Thad Jones. Daneben wird der Improvisation, dem Kern der Jazzmusik, viel Raum gewährt.