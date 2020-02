Herrn Haupt’s Swingkapelle

Tilmann Haupt, selbst begeisterter Swing-Tänzer, schart eine erlesene Auswahl an Musikern um sich. Diese Band lässt jeden Lindy Hopper schneller bouncen. Swingmusik vom Feinsten – handgemacht, unplugged und live!

Wir spielen alles was „swingt“ und servieren euch, neben den coolsten Songs der 1930er Jahre, die heißesten Swing-Titel der Jazz-Geschichte!

Mit dabei: Stefan Ebert an den „Swingin’ Vocals“, Axel F. Schlenker am „Burnin’ Sax“, Bene Moser am „Good Old Rag-Piano“, Branko Arnsek am „Bouncin’ Bass“ und Tilmann Haupt an den „Heatin’ Drums“.