Herrn Kreislers seltsames Piano (L'étrange piano de Kreisler)

Eine musikalisch-poetische Odyssee nach Robert Schumann und E.T.A. Hoffmann

Konzerttheater mit Live-Musik und Objekten

Ein Konzertflügel wird zur Bühne: geheimnisvoll, lebendig, durchzogen von Licht, Schatten und Klang. Robert Schumanns Kreisleriana – acht leidenschaftliche Miniaturen – erzählt von Johannes Kreisler, dem zerrissenen Musiker aus Hoffmanns Fantasie.

Kreisler spielt, kämpft, träumt. Um ihn erwacht das Piano zum Leben: Objekte bewegen sich, Figuren entstehen, Bilder flackern auf. Zersplitterte Fragmente – Echos von Zweifeln und Hoffnungen eines schöpferischen Künstlers – weben ein Netz, in dem sich Musik und Bild vermischen.

Pianist Ilias Sauloup interpretiert die Kreisleriana leidenschaftlich und suchend. Katarini Antonakaki erkundet visuell die Innenwelt des Musikers. Ein Stück wie ein Traum, sinnlich, rätselhaft, getrieben und getragen von Robert Schumans fantastischer Komposition.