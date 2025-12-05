Herrn Stumpfes Zieh und Zupf Kapelle - Abschiedstournee "Finale"

Das hätte ewig so weitergehen können: Die „Stumpfes“ mit Bemberle und Linsengericht, mit Komik, Können und unzähligen Instrumenten immer wieder live auf der Bühne zu erleben, das hätte ihren zahlreichen Fans gut gefallen. Aber: „Oi mal isch rom“, sagen die Stumpfes und begeben sich auf Abschiedstournee. Soweit die traurige Nachricht. Die gute: Es kann dennoch ewig so weitergehen. Zumindest auf CD. Und zu all den bisherigen CDs skrupelloser Hausmusik von „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ und all ihren eigenen und geliehenen Liedern kommt noch eine neue hinzu. Und Selle, Manne, Flex und Benny haben noch einmal alles, wenn nicht gar das Letzte aus sich herausgeholt, um mit ihren neuen Liedern den Abschied zu versüßen. „Egalwosnogoht“ – also Hochdeutsch etwa: Es spielt keine Rolle, wohin die Reise geht – heißt das finale Werk und es präsentiert vor allem eigene Lieder. Und das ganz auf die Weise, die Erfolgsgarant für die Stumpfes geworden ist: Mit Humor und mit ausgeprägter Musikalität und mit feinem Sinn für die Absurditäten des Alltags. Abschiedsschmerz? Nicht auf der CD – auch wenn ein leicht wehmütig stimmendes „Ade, ‘s war schee“ zu hören ist und mit dem Titellied „Ganz egal wo’s nogoht“ der neue Lebensabschnitt musikalisch verwertet wird. Mit diesen neuen und wieder so skrupellos eingängigen Liedern und ihren messerscharf formulierten Texten und dem bisherigen Liederschatz aus 32 Jahren können also auch Fans sicher sein: Die Hits der Stumpfes sind auch weiterhin dabei – egal, wohin die Reise geht.