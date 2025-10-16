Die Veranstaltung wird im Rahmen der Neckar-Enz KULTURevents-Reihe in Kooperation mit der Stadt Freiberg und der Livemacher GmbH präsentiert.

OBACHT: Skrupellose Hausmusik hier in der Nähe: Manne, Benny, Flex und Selle - Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle spielen musikalische Kracher, von denen sie zum Teil selbst bis vor kurzem noch gar nichts wussten. Selbst Wiederholungstäter (und es werden immer mehr) wissen nicht, was auf sie zukommt und Neulinge erst recht nicht.

Aber so viel sei verraten: Astreiner Satzgesang mit Spitzenbegleitung anhand von etwa 20 Instrumenten, kurzweilig, meist schwäbisch dargeboten. Lieder aus dem schier unermesslichen Erfahrungsschatz der 4 Unterhaltungsminister.

Nix wie no! Ja, richtig gelesen: Man sollte sich sputen, wenn man die Stumpfes vor Ort sehen, hören und fühlen will.