Abschiedstournee Oktober 2024 - Dezember 2025

„Finale“

Jeder Weg beginnt mit dem ersten Schritt, so auch dieser:

Seit 33 Jahren sind die wackeren „Stumpfes“ unterwegs, um die Menschen mit ihrer skrupellosen Hausmusik zu beglücken. Wagemutig stürzten sie sich in so manches Abenteuer, unzählige Hindernisse mussten aus dem Weg geräumt werden, um all die ihnen zugefallenen Aufgaben - mal besser, mal schlechter - aber letztendlich mit Bravour zu lösen. So ertüchtigt sind sie nun endlich so weit gereift, gestärkt und gestählt, um diese wundervolle Geschichte zu Ende zu erzählen: Von Oktober 2024 an begibt sich „Herrn Stumpfes Zieh & Zupf Kapelle“ auf ihre finale Tour und wird nochmal alles geben, um dann am Jahresende 2025 das Zepter aus der Hand zu legen - um das letzte Kapitel ihrer Geschichte abzuschließen. Natürlich mit einem guten Ende, denn wie’s bei allen Geschichten sein muss: Die Geschichte ist erst dann zu Ende, wenn sie gut ausgeht…