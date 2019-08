Nach langer Verbannung im St.-Josefs-Stift und zahllosen Aufenthalten in Schönheitskliniken, sind Herta & Berta, die VIP-Omas, endlich wieder auf freiem Fuß und losgelöst!

Kein roter Teppich ist vor den beiden sicher und der neueste Klatsch und Tratsch der HighSociety ist für die beiden Lebensmotto.

Erleben Sie Chris Kolonko und Joy Peters in einer Show, die „Sex and the City“, „Absolutely Fabulous“ und die „Golden Girls“ zugleich auf die Bühne zaubert.

Den Mannheimern sind Herta und Berta aus dem Radio Regenbogen Palazzo bekannt. Zweimal bestritten sie bereits den Comedy-Part in der erfolgreichen Dinnershow.

Erleben Sie einen Abend bei dem weder Comedy, Spaß an der Verwandlung, noch klassisches Entertainment zu kurz kommen.

Das Motto lautet: Hinsetzen, Spaß haben und lachen, denn das ist bei Herta und Berta garantiert.