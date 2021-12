Hervé Le Tellier - Die Anomalie

2020 gewann er mit seinem neuen Roman "Die Anomalie" den renommierten Prix Goncourt, nun liegt der Text in der Übersetzung von Romy und Jürgen Ritte auch auf Deutsch vor:

Im März 2021 fliegt eine Boeing 787 auf dem Weg von Paris nach New York durch einen elektromagnetischen Wirbelsturm. Die Turbulenzen sind heftig, doch die Landung glückt. Allerdings landet im Juni dieselbe Boeing mit denselben Passagieren ein zweites Mal. Im Flieger sitzen der Architekt André und seine Geliebte Lucie, der Auftragskiller Blake, der nigerianische Afro-Pop-Sänger Slimboy, der französische Schriftsteller Victor Miesel, eine amerikanische Schauspielerin. Sie alle führen auf unterschiedliche Weise ein Doppelleben.

Und nun gibt es sie tatsächlich doppelt − sie sind mit sich selbst konfrontiert, in der Anomalie einer verrückt gewordenen Welt. Komisch wie intelligent spielt Le Tellier mit vermeintlichen Gewissheiten und fragt nach den Grenzen von Sprache, Literatur und Leben. Hervé Le Tellier, 1957 in Paris geboren, veröffentlichte Romane, Erzählungen, Gedichte und Kolumnen und gehört zur Autorengruppe OuLiPo, die sich Spracherweiterung durch formale Zwänge zum Ziel setzt, und der Autoren wie Georges Perec, Italo Calvino und Oskar Pastior angehörten. Le Tellier lebt in Paris.

In Zusammenarbeit mit dem Institut français und dem Schauspiel Stuttgart

Jürgen Ritte (Moderation)

Marco Massafra (Deutsche Lesung)