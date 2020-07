Quichotte trägt das Herz auf der Zunge. Und diese wiederum lauert hinter einem extrem verzogenen Gebiss. Das Ganze fügt sich zu einer Charakterschnauze. Ehrlicher denn je erzählt er in seinem Soloprogramm davon, warum man diese gerade heutzutage in den richtigen Momenten aufmachen und sie an anderer Stelle auch mal lieber zuhalten sollte.

Quichotte, Fr. 31. Juli,

20 Uhr, Rosenau, Stuttgart, www.rosenau-stuttgart.de