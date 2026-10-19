Herz aus dem Takt - Vorhofflimmern erkennen und handeln 24. Geislinger Arzt-Patienten-Forum

Vorhofflimmern tritt so häufig auf, dass man von einer Volkskrankheit spricht. Bleibt dies unbehandelt, drohen Schlaganfälle und Herzkomplikationen. In Deutschland ist Vorhofflimmern für mindestens jeden fünften ischämischen (durch eine Mangelblutung bedingten) Schlaganfall verantwortlich. Gerade beim ersten Auftreten löst Vorhofflimmern bei vielen Menschen Angst aus, wenn sie merken, dass ihr Herz aus dem Takt gerät. Allerdings kann eine Vorhofflimmern-Attacke auch ganz unbemerkt verlaufen. Bei über der Hälfte der Patientinnen und Patienten bleiben Symptome oder Beschwerden aus oder fallen nicht auf. Häufig wird Vorhofflimmern daher nur durch Zufall bei einer ärztlichen Untersuchung entdeckt – manchmal auch zu spät, nämlich erst dann, wenn es bereits zu einem Schlaganfall gekommen ist.

Ziel der bundesweiten Herzwochen der Deutschen Herzstiftung ist es, die Bevölkerung für die Gefahren des Vorhofflimmerns zu sensibilisieren und über den heutigen Stand an Diagnose- und Behandlungsmöglichkeiten zu informieren.

Im Anschluss an den Vortrag besteht die Möglichkeit, dem Referenten Fragen zu stellen.

Referent:

Prof. Dr. med. Stephen Schröder, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie, Chefarzt der Abteilung Kardiologie und internistische Gefäßmedizin in den Alb Fils Kliniken Göppingen