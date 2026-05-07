Herz aus Stoi - Sommerstück 2026

Wir befinden uns in einem Dorf im Wald im Mittelalter.

Es gibt Menschen, die schon immer dort gelebt haben und Zugewanderte aus nah und fern, denn im schönen Tiefental lässt es sich eigentlich gut leben.

Doch nicht alle finden Zuwanderung gut und nicht allen fällt es leicht, ein gutes Leben zu haben.

Der junge Paul will reich werden und verkauft dafür sogar sein Herz, böse Waldgeister verlocken ihn dazu.

Doch zum Glück gibt es auch gute Geister im Tiefental, lustige Trolle und jede Menge aberwitzige kulturelle Missverständnisse, die so manchen Konflikt im Nachhinein lächerlich erscheinen lassen. Und natürlich gibt es die Liebe, die alle Grenzen überwindet. Reichtum ohne Herz ist kalt wie Stein und nur wer ein Herz hat, kann glücklich werden.

Die Regie führt auch dieses Jahr wieder Edith Ehrhardt und die Musik wird von Julia Klomfass komponiert.