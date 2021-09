"Herz & Farbe“ – Kunst in Acryl und Aquarell

Ausstell-Hagenmeyer Ausstell-Hagenmeyer

Unter dem Titel “Herz & Farbe” beginnt am 23. Oktober 2021 die Ausstellung von Heidi & Clarissa Hagenmeyer im Kulturhaus “Forum Fränkischer Hof” in Bad Rappenau. Farbenfrohe Kunstwerke in Acryl und Aquarell laden die BesucherInnen ein, mit den eigenen inneren Farben in Verbindung zu kommen, das Herz tanzen zu lassen und Freude und Leichtigkeit in die Herbstzeit zu bringen.

Die Ausstellung zeigt ein buntes Repertoire an Acryl- und Aquarellbildern der beiden Künstlerinnen, flankiert von kleinen künstlerischen Accessoires und Karten.

Die Ausstellung „Herz & Farbe“ startet am Samstag, dem 23.10., um 15 Uhr im Kulturhaus in Bad Rappenau. Anschließend ist die Ausstellung bis 21.11. jeden Samstag und Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt ist frei. Wichtige Hinweise für den Ausstellungsbesuch: Bitte beachten Sie vor Ort die Hygienerichtlinien und tragen Sie eine FFP2 oder OP-Maske beim Besuch der Ausstellung. Bitte bringen Sie zur Ausstellung einen Impfnachweis, einen Nachweis, dass Sie genesen sind oder eine aktuelle Schnelltestbescheinigung mit. Dankeschön.