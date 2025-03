Herz-Kissen

Das Projekt verbindet Menschen durch eine liebevolle Geste.

Alle zwei Wochen haben Anwohner die Möglichkeit im Quartierszentrum Heilbronner Süden (Happelstraße 29, 74074 Heilbronn) individuelle Kissen in Herzform zu sticken und diese anschließend an junge Kinder in der Ukraine zu spenden. Jedes Kissen symbolisiert nicht nur handwerkliche Kunstfertigkeit, sondern auch die Wärme und Solidarität, die unsere Nachbarschaft auszeichnet und zusammenhält!