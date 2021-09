Herz-OP oder gibt es Alternativen?

Am Donnerstag, 21. Oktober 2021 informieren um 19:30 Uhr in der Wandelhalle Dr. Egbert Braun, Ärztlicher Direktor der Kliniken Dr. Vötisch, und Johannes Jeschke, Leitender Kardiologe, über mögliche Alternativen zu Herz-Operationen und stehen für Fragen aus dem Publikum zur Verfügung.

Die Kliniken Dr. Vötisch gehören zu den größten Rehabilitationseinrichtungen in Bad Mergentheim. Sie bieten ein breites Indikationsspektrum mit den Schwerpunkten Orthopädie und Kardiologie. Die in der Kardiologie behandelten Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind auch weiterhin die mit Abstand häufigste Todesursache in der westlichen Welt, auch wenn der medizinische Fortschritt der letzten Jahre in der Diagnostik und Behandlung die Überlebenschancen der betroffenen Patienten enorm verbessert hat.

„Viele Patienten in unserer Klinik sowie in anderen kardiologischen Rehakliniken haben eine Herzoperation hinter sich wie z. B. eine Bypass-OP oder eine Herzklappen-OP“, erklärt Jeschke. „Das Risiko einer Herz-OP ist allerdings hoch, das gilt insbesondere für ältere oder vorerkrankte Patienten, die sich von der notwendigen operativen Eröffnung des Brustkorbes und dem künstlichen Herzstillstand mit temporärem Ersatz der Herztätigkeit durch eine so genannte „Herz-Lungen-Maschine“ nicht mehr richtig erholen. Manche Patienten sind sogar schlichtweg als „inoperabel“ einzustufen und waren somit bislang schicksalhaft ihrer Erkrankung ausgeliefert“.

„Durch neu entwickelte Verfahren können Patienten, die früher als inoperabel galten, heute erfolgreich behandelt werden. Das eröffnet neue Chancen, birgt aber auch Risiken, da die zunehmende Komplexität und Spezialisierung in der Herzkreislaufmedizin von einem einzelnen Arzt nicht mehr geleistet werden kann. Daher bildet man heute ein sogenanntes „Heart-Team“ der verschiedenen Spezialisten, in dem die optimale Behandlung für den Patienten individuell erarbeitet und im zweiten Schritt dann durchgeführt wird“, ergänzt Dr. Braun.

Im Vortrag werden einige der heute möglichen interventionellen Behandlungsmethoden, wie z. B. Herzklappenersatz ohne Herz-OP, vorgestellt und ein allgemeiner Überblick über die rasante Entwicklung in der modernen Herzkreislaufmedizin gegeben.

Die Veranstaltung findet in Kooperation mit den Kliniken Dr. Vötisch und dem Institut für Bad Mergentheimer Kurmedizin, Gesundheitsbildung und medizinische Wellness statt. Der Eintritt ist frei. Für die Informationsveranstaltung ist eine vorherige Anmeldung bis 20. Oktober im GästeService der Kurverwaltung unter 07931 965 0 erforderlich. Die Zutritts- und Teilnahmeregelungen der jeweils gültigen Corona-Verordnung sind zu beachten.

- Änderungen vorbehalten -