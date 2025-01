Herz & Seele – Valentine’s Special im Kowalski

Main Floor

Kellerkind (Stil vor Talent | Zürich)

Stefanie Raschke (Stil vor Talent | Porto)

Rahel (Herz & Seele | Stuttgart)

2nd Floor

Alyne (High On Emotions · Stuttgart)

Tim|bre (Herz & Seele | Stuttgart)

Rahel (Herz & Seele | Stuttgart)

Molekularmusik (Panopticum | Stuttgart)

HERZ & SEELE – VALENTINSTAG IM KOWALSKI!

Am 14. Februar 2025 öffnet das Kowalski seine Türen für eine Nacht voller Liebe, pulsierender Beats und magischer Momente! HERZ & SEELE steht wie kein anderes Event für echte Vibes, Offenheit und Zusammenhalt – hier zählt nicht, wer du bist, sondern wie du dich fühlst. Der Valentinstag wird zur perfekten Gelegenheit, den Alltag hinter sich zu lassen und gemeinsam eine unvergessliche Nacht zu erleben.

Liebe, Musik & Leidenschaft vereint

Mit Kellerkind feiern wir eine ganz besondere Reunion. Der erste gebuchte Act unserer allerersten HERZ & SEELE-Party kehrt zurück, um erneut die Tanzfläche zu erobern. Als fester Bestandteil von Oliver Koletzkis Stil vor Talent ist er ein Garant für warme Grooves und mitreißende Sets, die weltweit Begeisterung auslösen. Seine Musik vereint Leidenschaft, Energie und eine Prise Nostalgie – ein echtes Highlight!

Stefanie Raschke, eine der spannendsten Künstlerinnen der elektronischen Szene, bringt ihren sphärischen, melodischen Sound aus Porto nach Stuttgart. Mit ihrem einzigartigen Stil, der melodischen Techno und Indie Dance vereint, entführt sie euch in eine Welt aus Klang und Emotionen. Ihre Musik ist ein Dialog mit der Crowd – intim, intensiv und unvergleichlich.

Und natürlich darf Rahel, das Herz von HERZ & SEELE, nicht fehlen. Sie zeigt einmal mehr, warum sie eine zentrale Figur unserer Nächte ist. Mit ihrem unverwechselbaren Gespür für den perfekten Moment und treibenden Beats sorgt sie für Gänsehaut auf der Tanzfläche und hinterlässt bleibende Erinnerungen.

Zweiter Floor, doppelte Magie!

Der zweite Floor wird zu einem echten Herzstück dieser besonderen Nacht, denn hier vereinen sich die unverwechselbaren Stile unserer HERZ & SEELE-Residents zu einem einzigartigen Erlebnis:

Alyne, Gründerin des Labels „High On Emotions“, setzt mit ihren Sets immer wieder neue Standards. Sie versteht es, Emotionen und Energie in einem perfekten Mix zu vereinen, und nimmt euch mit auf eine Reise, die gleichermaßen unter die Haut geht und die Tanzfläche in einen vibrierenden Ort der Magie verwandelt.

tim|bre, bekannt für seine ehrliche und kraftvolle Energie, bringt eine rohe, authentische Note auf den Floor. Mit seinen organischen und energiegeladenen Sets zeigt er immer wieder, dass Musik nicht nur gehört, sondern gespürt werden muss.

Molekularmusik hingegen öffnet die Tore zu hypnotischen Klangwelten. Das Duo bringt eine einzigartige Mischung aus Indie Dance und Melodic Techno, deren Detailverliebtheit und Atmosphäre euch in neue Sphären entführen wird. Ihre Sets sind wie eine musikalische Erzählung, die euch zum Schweben bringt und gleichzeitig fest auf die Tanzfläche zieht.

Gemeinsam schaffen unsere HERZ & SEELE-Residents einen Sound, der alles vereint, was uns ausmacht: Echtheit, Leidenschaft und den Spirit von HERZ & SEELE.

Glitzer, Liebe & Überraschungen

Für den besonderen Glanz der Nacht sorgen Doris und ihre Glitzer Feen – mit funkelnder Festival-Schminke, die nicht nur die Gesichter, sondern auch die Herzen zum Strahlen bringt. Und weil es Valentinstag ist, haben wir uns ein ganz besonderes Special überlegt – lasst euch überraschen!

Komm vorbei, tauch ein in die Magie der Nacht und feiere die Liebe – zur Musik, zum Leben und zueinander. Diese Valentinsnacht wird uns alle verbinden.