HERZ & SEELE - 12H Special w./ HOVR, tim|bre, Rahel, Molekularmusik

HERZ & SEELE – 12H SPECIAL IN DER ROMANTICA!
Samstag, 11.10.2025 · ab 23:59 Uhr bis 12:00 Uhr
Romantica, Stuttgart
12 Stunden Herz & Seele. 12 Stunden voller Energie, Emotion und tiefer Verbundenheit.
In dieser Nacht gibt’s keinen Anfang und kein Ende – nur einen Flow, der uns alle trägt.
HOVR (Stil vor Talent · Berlin)
Frei, verspielt, unberechenbar – HOVR bringt die Leichtigkeit der Berliner Raves mit nach Stuttgart. Ein Künstler, der keine Schubladen braucht, sondern Räume für Freiheit, Spaß und Intensität öffnet.
Molekularmusik (Herz & Seele · Stuttgart)
Zwei Köpfe, ein Klanguniversum. Detailverliebt, präzise und hypnotisch – ihre Sets sind wie Reisen, die dich Schritt für Schritt tiefer ziehen. Wer sie kennt, weiß: Das geht unter die Haut.
tim|bre (Herz & Seele · Stuttgart)
Der Puls von Herz & Seele. Mit Gespür für den perfekten Moment verwandelt er jeden Floor in ein emotionales Abenteuer – mal euphorisch, mal tief, immer treibend.
Rahel (Herz & Seele · Berlin)
Sie verlässt ihr Berliner Exil extra für Herz & Seele – und endlich spielt sie wieder in Stuttgart!
Ihre Sets sind intensiv, ehrlich und voller Gefühl. Wenn Rahel spielt, wird aus Musik ein kollektiver Herzschlag.
Herz & Seele heißt: 12 Stunden pure Energie, Glitzer, Begegnungen und dieser Sound, der bleibt.
Die Romantica wird in dieser Nacht mehr als nur ein Club – sie wird zu unserem Wohnzimmer.