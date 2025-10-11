HERZ & SEELE - 12H Special w./ HOVR, tim|bre, Rahel, Molekularmusik

HERZ & SEELE – 12H SPECIAL IN DER ROMANTICA!

Samstag, 11.10.2025 · ab 23:59 Uhr bis 12:00 Uhr

Romantica, Stuttgart

12 Stunden Herz & Seele. 12 Stunden voller Energie, Emotion und tiefer Verbundenheit.

In dieser Nacht gibt’s keinen Anfang und kein Ende – nur einen Flow, der uns alle trägt.

HOVR (Stil vor Talent · Berlin)

Frei, verspielt, unberechenbar – HOVR bringt die Leichtigkeit der Berliner Raves mit nach Stuttgart. Ein Künstler, der keine Schubladen braucht, sondern Räume für Freiheit, Spaß und Intensität öffnet.

Molekularmusik (Herz & Seele · Stuttgart)

Zwei Köpfe, ein Klanguniversum. Detailverliebt, präzise und hypnotisch – ihre Sets sind wie Reisen, die dich Schritt für Schritt tiefer ziehen. Wer sie kennt, weiß: Das geht unter die Haut.

tim|bre (Herz & Seele · Stuttgart)

Der Puls von Herz & Seele. Mit Gespür für den perfekten Moment verwandelt er jeden Floor in ein emotionales Abenteuer – mal euphorisch, mal tief, immer treibend.

Rahel (Herz & Seele · Berlin)

Sie verlässt ihr Berliner Exil extra für Herz & Seele – und endlich spielt sie wieder in Stuttgart!

Ihre Sets sind intensiv, ehrlich und voller Gefühl. Wenn Rahel spielt, wird aus Musik ein kollektiver Herzschlag.

Herz & Seele heißt: 12 Stunden pure Energie, Glitzer, Begegnungen und dieser Sound, der bleibt.

Die Romantica wird in dieser Nacht mehr als nur ein Club – sie wird zu unserem Wohnzimmer.