Herz & Seele trifft Full Proof w. Franca (Feines Tier)

Der Schock über den Tod von FULL PROOF-Macher Björn Scheurmann sitzt noch immer tief. Im September 2019 feierte seine Donnerstags-Reihe für Techno und House in Bestform noch das Zehnjährige. In Gedenken an Björn wird FULL PROOF aber weitergehen – das war der Climax-Crew schnell klar. Für dieses Date hat sie sich Verstärkung von HERZ & SEELE geholt.

Gemeinsam geht’s nun in die neue FULL PROOF-Phase, und die wird laut: Der Sound kommt diesmal von den HERZ & SEELE-Residents Minimale & Karaat sowie Franca – und die ist landauf, landab berühmt für ihre extrem energetischen, kreativen und groovigen DJ-Sets, bei denen Techno und House in sämtlichen Spielarten zum Zug kommen! Die gebürtige Münchnerin ist international unterwegs: Sie ist Teil der Kölner Event-Agency „Feines Tier“, wurde kürzlich Resident-DJ im Berliner Kater Blau, und lebt aktuell in Amsterdam! Eine, die schlicht riesig Bock auf das hat, was sie da tut – und das hört man ihren Sets an!

Franca (Feines Tier, Amsterdam)

Minimalte & Karaat (We Are LCMTN, Stuttgart)