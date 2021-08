HERZ & SEELE w. / Format:B & Kellerkind

Format:B! Kellerkind! Minimalte & Karaat! Und dann auch noch Patzes Geburtstag, der mit Karacho nachgefeiert wird! Also, ganz ehrlich: Arg viel mehr gute Gründe fürs Steilgehen kann es ja gar nicht geben!

Aber das ist mal wieder typisch HERZ & SEELE: Lieber ´ne Schippe Gäste-Goodies zu viel als zu wenig. 200% Feierspaß mit Herzblut und Leidenschaft inside! Seele? Auch wichtig: Es dürfen nur Acts ran, bei denen die Chemie mit Veranstalter und Publikum absolut stimmt. Das Ergebnis: Seit über einem Jahr zieht HERZ & SEELE wild und ziemlich hemmungslos durch die Clubs der City. Macher Patrice „Patze“ Grad ist halt auch schon seit 20 Jahren als Veranstalter, Booker und Auf-die-Tanzbeine-Steller dabei – der weiß, wie das so läuft. Jetzt feiert er bei und mit seinem Party-Baby Geburtstag! Dazu hat er sich zwei befreundete Acts eingeladen, die immer wieder gern in den Kessel kommen: Format:B und Kellerkind! Dazu noch die HERZ & SEELE-Residents Minimalte & Karaat, die zu den Grundfesten der Stuttgarter Elektronik-Szene gehören und mit ihrer Reihe „We Are LCMTN“ schon für viele schwitzige Nächte gesorgt haben – und fertig ist die runde Partysache!