Herz&Seele w./ Matthias Tanzmann

Die Partysensation des Jahres steht (endlich) fest: Patze goes to Romy S. again! Denn für alle, die es noch nicht mitbekommen haben: Die Romy ist wieder da – und zwar immer samstags in der altbekannten Location.

Genau dort findet jetzt eine HERZ & SEELE statt – und zwar mit „Moon Harbour“-Labelchef Matthias Tanzmann!

Alle reden von den „guten alten Zeiten“. Die nächste HERZ & SEELE holt diese Zeiten ins Jetzt. Wie das? Ganz einfach. Wobei… Ach, wir machen’s so kurz wie möglich: Als Booker sorgte Patrice Grad viele Jahre dafür, dass der Club Romy S. zu einer der bekanntesten und renommiertesten Locations für elektronische Musik in Deutschland wurde. Immerhin brachte er Wochenende für Wochenende Acts wie Format:B, Nina Kraviz, Oliver Koletzki und andere in die Romy. Dann, am 5. Januar 2019, war Schluss. Aus dem Romy wurde das BillieJean, und Techno, House & Co. wurden aus dem Programm gestrichen. Die Trennung zwischen Patze und Romy lief, wie Trennungen halt oft laufen: suboptimal. Aus dieser Situation heraus kreierte Patze dann kurzerhand die Partyreihe HERZ & SEELE, mit der er seit Februar 2019 durch die Stuttgarter Clubs – und weiter regelmäßig für familiäre Partyvibes samt exzellenten Bookings sorgt.

Matthias Tanzmann zählt zu DEN Aushängeschildern der internationalen Deep- und Techhouse-Szene, und ist Boss des stilprägenden Plattenlabels „Moon Harbour“. In diesem Jahr feiert der Leipziger das zwanzigste Jubiläum des Labels, das mit einer weltweiten Tour gefeiert wird, und die ihn nach London, Ibiza, Washington, D.C., Barcelona und Medellìn bringt – um nur ein paar Stopps zu erwähnen. Der sympathische Underground-Music-Versorger und fingerfertige DJ mischt seit Mitte der 90er die Szene kräftig auf, und versorgt seine weltweite Fanbase mit seiner unverwechselbaren Mischung aus pulsierenden Beats, subtilen Melodien und brummenden Basslines. Wer sich übrigens vor seinem HERZ & SEELE Gig musikalisch in Stimmung bringen möchte, der sollte sich die „20 Years of Moon Harbour“-Compilation reinziehen mit neuen Tracks von z.B. Steve Bug, Butch, Luna City Express und Matthias himself.