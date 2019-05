Herz & Seele w./ Sascha Braemer & Township Rebellion

Was geht?

„There ain´t no party like a HERZ & SEELE party cause a HERZ & SEELE party don’t stop!” Jep, Ihr Nachtmenschen, so isses nämlich: HERZ & SEELE goes weiter. Denn der Partyname ist Programm: Hier schlägt das echte Partyherz, hier ist Seele drin. Ein Event, das auf Leidenschaft und Herzblut fußt, und bei dem es nur um eines geht: gemeinsam die besten, intensivsten Nächte feiern. Die Party steht im Vordergrund, und sonst nix! Und weil das mit den intimen Feiereien immer am besten mit Acts klappt, auf die vom Veranstalter über die Gäste bis hin zum Barpersonal jeder Bock hat, werden auch nur diejenigen gebucht, die die elektronische Musik mit HERZ & SEELE leben. Und derer kennt HERZ & SEELE-Macher Patrice Grad so einige – darum gibt’s diesmal HERZ & SEELE mit gleich zwei Headlinern >> Sascha Braemer und Township Rebellion, dazu die Stuttgarter Haudegen Minimalte & Karaat. Wild und ausgelassen – so war es bislang, so wird’s auch diesmal wieder. Mit Euch – für Euch!

Sascha Braemer >> Der Berliner ist in Sachen elektronische Musik ziemlich breit aufgestellt – kein Wunder, dass er immer für ´ne soundmäßige Überraschung gut ist! Er ist sowohl solo unterwegs als auch in trauter Zweisamkeit, siehe Heinrichs & Hirtenfellner oder Niconé & Sascha Braemer. Egal wie er’s auch macht, seine detailreichen und melodiösen Techhouse-Tracks kommen an, und das weltweit. Auch seine DJ-Sets begeistern – denn da geht es so kunterbunt zu wie in seinen Produktionen. Die weltweit anwachsende Fanbase dankt’s mit frenetischer Feierei.

Township Rebellion >> Das Trio gehört zu Oliver Koletzkis „Stil vor Talent“-Familie und stiehlt im Vorprogramm den Main Acts wie Format:B und Kellerkind gern mal die Show. Sie haben auf Festivals wie Sonne Mond Sterne performt, und sind in den Programmen der angesagtesten Clubs Stammgäste. Aber nicht nur ihre DJ-Karriere geht steil: Nach ihrer ersten Platte 2014 landeten sie zwei Jahre später mit ihrem Track „Pelikan“ bei „Moonbootique“, außerdem verwendete Oliver Koletzki für die „Schneeweiß“-Compilationreihe ihr Stück „Charlotte“. Kann so weitergehen, hm?

Garniert wird das Ganze von Freunden des Houses und Freunden des Publikums – wie sich das bei HERZ & SEELE gehört. Nämlich, of course: den beiden Stuttgarter DJs Minimalte & Karaat!